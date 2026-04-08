Otomobil devrildi: 2 kişi yaralandı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-650 karayolu Demirköy mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 35 AOR 485 plakalı otomobilin sürücüsü Hamza Yaşar O., henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç devrilirken, kazada sürücü Hamza Yaşar O. ile araçta yolcu olarak bulunan Kübra O. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır