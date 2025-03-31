Otomobil, duvarı aşıp binanın bahçesine düştü

Kaza, saat 11.30 sıralarında Arapçeşme Mahallesi 1022/4 Sokak'ta meydana geldi. H.M. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvarı aşıp, binanın bahçesine düştü. Kazada sürücünün eşi M.M. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.M. ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü H.M. ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)