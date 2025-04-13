Otomobil, hafif ticari araca çarptı: 6 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Aksaray-Ankara kara yolu Nevşehir kavşağında meydana geldi. Ahmet K.(19) yönetimindeki otomobil, Şeref Kaya 'nın (60) kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada sürücülerden Şeref Kaya, yanındaki Nazan Arık (32), Eylül Arık (6), Azra Nur Arık (9) ile otomobildeki Ramazan Çekiç (23) ve Derviş Sarıkaya(18) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet K., ise kazadan yara alamadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 6 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır