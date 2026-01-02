HABER

Otomobil ile ambulans çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 sağlık çalışanı yaralandı. Kazada ambulanstaki ATT görevlileri Ü.B.B. ile B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaza, Bulak Kavşağı'nda meydana geldi. Emre Ö. (33) idaresindeki 78 AR 299 plakalı otomobil, Bulak Kavşağı istikametinden 100. Yıl 1010 No'lu Cadde yönüne yeşil ışıkta seyir halindeyken, B.B. (31) yönetimindeki 78 AAH 417 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada ambulanstaki ATT görevlileri Ü.B.B. ile B.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

