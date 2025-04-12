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Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken olay yerine gelen motosiklet sürücüsünün yakınları ile kazaya karışan aracın sürücüsü ve yakınları arasında arbede yaşandı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı: Kaza anı kamerada

Kaza saat 23.30 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Hamzabey caddesinden Kazım Karabekir caddesine dönüş yapmakta olan Ezgi G. (31) yönetimindeki 16 BAD 977 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Y.(23) yönetimindeki 16 BIC 098 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Kazayı duyup olay yerine gelen motosikletlinin yakınları ile otomobil sürücüsü ve yakınları arasında arbede yaşandı. Arbede kısa sürede polis ekiplerince sonlandırıldı. Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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