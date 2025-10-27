Otomobil ile golf aracı çapıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Adana’da otomobil ile elektrikli golf aracının çarpışması sonucu 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Seyhan ilçesi Şehit Kemal Yüzgeç Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, F.S. idaresindeki otomobil ile N.D. yönetimindeki elektrikli golf aracı çarpıştı. Kazada golf aracında bulunan sürücü ile birlikte 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücünün dışındaki 2 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA