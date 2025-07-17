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Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Nevşehir’de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 2’si ağır 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilirken yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Avanos- Kayseri Karayolu Bozca köyü yakınlarında yol çalışması yapılan mevkide meydana geldi. Yaşar A.’ın kullandığı 31 KLY 36 plakalı otomobil ile Şahin Ü.’ün kullandığı 27 APY 58 plakalı transit minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs yolda takla atarak durabildi.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 1

2’Sİ AĞIR 5 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araç sürücüleri ile birlikte minibüste bulunan 3 kişi olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Servis hattına ihbarının ardından olay yerine polis, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastaneye sevk edilen yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 2

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten verilirken yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2’si ağır 5 yaralı 3

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Nevşehir kaza
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