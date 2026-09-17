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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Bilecik’te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı

Kaza, dün gece Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs ve Eski Bursa caddelerinin kesiştiği noktada meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan R.Y. idaresindeki otomobil ile A.K. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü A.K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 yaralı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bilecik
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