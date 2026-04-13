Otomobil ile otobüs çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Akmeşe sapağında seyir halinde olan ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen bir otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 1 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki araçta da maddi hasara yol açan kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

