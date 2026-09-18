HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Ardahan-Göle karayolunda otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Ardahan-Göle kara yolu Ovapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 08 AK 100 plakalı pikap ile 06 DSF 440 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 kişi yaralandı 1

ARDAHAN'DA OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye-Danimarka kültürel miras iş birliği Cenevre'de anlatıldıTürkiye-Danimarka kültürel miras iş birliği Cenevre'de anlatıldı
DİTİB Trieste Camisi, farklı ülkelerden Müslümanlara ibadet etme imkanı sunuyorDİTİB Trieste Camisi, farklı ülkelerden Müslümanlara ibadet etme imkanı sunuyor

Anahtar Kelimeler:
Ardahan kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yeni görevi!

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Araziye götürüp darbettiler! "Anne beni öldürecekler"

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya ağır darbe!

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Devasa miras kriz çıkardı! 'Bir kravat bile bırakmamış'

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

Akaryakıtta tabela değişiyor! Motorine indirim geliyor

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

TOKİ'de borcunu kapatana yüzde 25 indirim!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.