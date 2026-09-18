Otomobil ile pikap çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Kaza, Ardahan-Göle kara yolu Ovapınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 08 AK 100 plakalı pikap ile 06 DSF 440 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

ARDAHAN'DA OTOMOBİL İLE PİKAP ÇARPIŞTI

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır