HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir-Gülşehir karayolunda tır ile otomobilin karıştığı kazada 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir-Gülşehir Karayolu'nda meydana gelen kazada B.Y. idaresindeki 50 AFE 506 plakalı otomobil, Yüksel M. idaresindeki 50 AEZ 648 plakalı tırı sollamak isterken dorseye çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 1

TRAFİK KAZASINDA 2 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde otomobilde bulunan sürücü Y.M. ile eşi D.N.Y.'nin yaralı olduğu tespit edilirken, annesinin kucağında bulunan 2 yaşındaki E.Y.'nin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 2

Öte yandan kazayı anlatan tır sürücüsü Yüksel M. ise, "Ben kendi şeridimde gidiyordum ve araç arkamdan geliyordu. Herhalde daldı sola doğru fazla kaçtı. Sonra geri sağa gelmeye çalıştı. Geri sola kaçmak isterken arabasının sağ tarafını benim sol arka köşeme vurdu" dedi.

Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.