Otomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit Batıkan Akbulut (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta şeritten karşıya geçip istinat duvarına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Reşit Batıkan Akbulut'un Samsun Türk Telekom Futbol Takımı oyuncusu olduğu ve idmana gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

