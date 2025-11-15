HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandı

Samsun’da idmana gitmek için yola çıkan genç futbolcu, kullandığı otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandı

Olay, İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Reşit Batıkan Akbulut (23) idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta şeritten karşıya geçip istinat duvarına çarptı.

Otomobil istinat duvarına çarptı! İdmana giden futbolcu yaralandı 1

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan Reşit Batıkan Akbulut'un Samsun Türk Telekom Futbol Takımı oyuncusu olduğu ve idmana gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çok konuşulacak 'robot doktor' açıklamasıÇok konuşulacak 'robot doktor' açıklaması
Yok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldülerYok böyle acı... Biri 3, diğeri 4 yaşındaydı, yan yana gömüldüler

Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.