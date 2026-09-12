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Otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin kaldırıma çıkarak yayalara çarpması sonucu 3 çocuk yaralandı.

Otomobil kaldırıma çıktı: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, S.D. (20) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan yayalara çarptı. Kazada kaldırımda bulunan E.D. (10), H.D. (13) ve B.D. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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