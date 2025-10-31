HABER

Otomobil kanala düştü, sürücü yara almadı

Kayseri'de, kontrolden çıkarak kanala düşen otomobilin sürücüsü Ö.A., kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Ö.A. idaresindeki 38 PU 651 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten içinde su olmayan kanala düştü. Otomobil sürücüsü Ö.A. yara almadan araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kanaldan çıkarılan Ö.A, tedbir amaçlı Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ö.A.’nın sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

