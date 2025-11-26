HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin kayalıklara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti, hamile olan eşi ise ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Nurhak- Elbistan karayolu Özcanlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Daylak’ın (28) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kayalıklara çarptı.

Otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 1

HAMİLE OLAN KADININ DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile hamile olan eşi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yaptığı öğrenilen Uzman Çavuş Ramazan Daylak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Daylak'ın hamile olan eşinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı 2

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

26 Kasım 2025
26 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı varİki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Hong Kong kabusu yaşıyor! Ölü sayısı artıyorHong Kong kabusu yaşıyor! Ölü sayısı artıyor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar belli oldu! Karar sonrası dikkat çeken tepki

Gazeteci Fatih Altaylı hakkındaki karar belli oldu! Karar sonrası dikkat çeken tepki

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Hasan Şaş maç sonunda isyan etti: "Sen şeref yoksunusun!"

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti

Özel otoyollardaki tuzaklar vatandaşın canına tak etti

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzin ve motorinde indirim beklentisi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.