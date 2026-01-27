Otomobil, kaza yapan araca çarptı; 5 yaralı

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Alaplı- Ereğli yolunda meydana geldi. Alaplı’dan Ereğli yönüne ilerleyen İsa Y. (73) idaresindeki 67 DC 850 plakalı otomobil, bariyere çarptı. Kısa süre sonra aynı yöne giden İsmail O. (38) idaresindeki 34 FA 9587 plakalı otomobil, bu otomobile çarptı. Savrulan otomobilin sürücü İsa Y. ile yanındaki kızı Dilek A. (38), gelini Melek Y. (40) ve torunları Büşra Y. (20) ile Şüheda Y. (12) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Diğer sürücü İsmail O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır