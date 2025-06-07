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Otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 4 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil kontrolden çıkarak devrildi: 4 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. (31) idaresindeki 06 CNE 117 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken araçta bulunan Ö.B. (39), E.B. (20), Ö.B. (44) ve Y.Ö. (28) yaralandı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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