Otomobil lastikleri ya da araç lastikleri araçların tekerleklerini tamamen çevreleyen, kendi şişebilen ya da şişebilen bir tüp etrafına geçirilen kauçuk kaplamalardır. Bir otomobilin yükünü akstan tekerleğe ve tekerlekten zemine aktarmak, tekerleğin hareket ettiği zeminde çekiş sağlayabilmek için tekerlek jantını da çevreler.

Lastikler birçok işlevi bulunan, çeşitli özelliklerle ve standartlara bağlı olarak geliştirilen tasarımlarla üretilir. Hem şoförün hem yolcuların konforunu ve güvenliğini sağlamak, aracın uzun ömürlü olmasını desteklemek, iklim şartları her ne olursa olsun türüne göre uzun süreli dayanarak güvenlik sağlayabilmek lastiklerin başat işlevleri arasında yer almaktadır.

Otomobil lastiklerinin üzerinde neden minik kauçuk kıllar vardır?

Tasarım standartları gereği geçerli nedenlere bağlı olarak her lastiğin üzerinde küçük uzantılar minik kauçuk kıllar vardır. Bu kauçuk uzantılar hakkında birçok farklı fikir öne sürülmektedir. Bazı kişiler lastiğin çıkardığı gürültüyü azalttığını bazı kişiler lastiklerin ömrünün ne kadar kaldığını gösterme görevi üstlendiğini düşünebilmektedir.

Bilimsel ve teknik olarak otomobil lastiklerinin üzerinde yer alan minik kauçuk kılların ismi hava çıkış çapaklarıdır. Lastikler bir kalıp içinde şekillendirildiği zaman bu çapaklar meydana gelmektedir. Lastik üreticileri son dokunuşları yapmak adına lastikleri kalıplarına yerleştirmeden önce daha sertleştirilmemiş ya da dişleri eklenmemiş boş bir lastik oluşturur. Bu lastik yeşil lastik olarak isimlendirilmiştir.

Şekillendirilen lastiğe hava ve ısı uygulandığı zaman kauçuğun altında kabarcıklar meydana gelmemesi için gazın dışarı çıkması gerekmektedir. Kalıp havanın dışarı çıkabilmesine izin veren ince yapılara sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kauçuk uzantılar tam olarak ne olduğu bilinmediği için merak uyandırabilmektedir. Ancak nedeni aslında oldukça basit bir açıklamaya sahiptir.

Bazı kişiler bu kauçuk uzantıları kopartabilir. Bunda herhangi bir tehlike ya da sorun oluşturacak durum yoktur. Japon lastik üreticisi olan Toyo Tires firmasının yetkilisi teknik müdürü Steve Burke, bu konu ile ilgili bir açıklama yapmıştır. Açıklama doğrultusunda hava çıkış kapakları adı verilen minik kauçuk kılların üretimden sonra işlevsel bir amacı bulunmamaktadır. Ancak birçok araç sahibinin bu uzantıları kopararak lastikleri kullandığını bunun da bir risk oluşturmayacağını ifade etmiştir.

Minik kauçuk kıllar, bisiklet lastiklerinde de kamyon lastiklerinde de bulunmaktadır. Lastikleri kaplayan bu çıkıntılar traktör kamyon gibi büyük tekerlekli araçlarda daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Uzunlukları yaklaşık olarak 1 cm ile 1.5 cm arasında değişiklik gösterebilmektedir. Üretimi esnasında sıvı kauçuk şekil alırken ortaya çıkan bu küçük kauçuk kılların ciddi ve hayati bir işlevi bulunmamaktadır.