Otomobil motosikletle çarpıştı : 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Şevket Y. (19) yönetimindeki 16 motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken Hazine Sokak'a dönüş yapan Kadir D. (19) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE YOLA SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Şevket Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed K. (18) yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır