Otomobil ormanlık alana uçtu, 2 yaralı

Zonguldak’ta otomobilin ormanlık alana uçması sonucunda iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde Merkeze bağlı Karapınar köyünde yaşandı. C.U. (59) idaresindeki 26 E 4041 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından ormanlık alana uçtu. ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri C.U. ile araçta yolcu olarak bulunan B.Y.U. (46)’ya ilk müdahaleyi yaparak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan C.U ve B.Y.U’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak
