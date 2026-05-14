HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil park halindeyken alev aldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Otomobil park halindeyken alev aldı

Yangın, Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi 2069 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin sol kapı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda yükselen dumanları fark eden araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlerin büyümemesi için aracın camını kırarak müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirirken, araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, yangının araç içerisindeki otomatik cam düğmesinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Otomobil park halindeyken alev aldı 1

Otomobil park halindeyken alev aldı 2

Otomobil park halindeyken alev aldı 3

Otomobil park halindeyken alev aldı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aziz İhsan Aktaş davasında istenen cezalar belli olduAziz İhsan Aktaş davasında istenen cezalar belli oldu
Küçükçekmece’de çatı yangınıKüçükçekmece’de çatı yangını

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı!

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Gözü dönmüş baba okul bastı: 'Hem eş hem çocuk katili olacağım'

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Taraftar o sözleri konuşuyor: "Galatasaray'dan ayrılma zamanı geldi!" Yeni adresini bile açıkladı!

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Galada 'hiyerarşi' krizi! Erdal Özyağcılar tepki gösterdi

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

Manisa'da fabrika kuracaktı: BYD'nin yeni adresi belli oldu!

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

79 yıllık otomotiv devi tarih oluyor! Efsane fabrikanın kapısına kilit vurulacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.