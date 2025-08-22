HABER

Otomobil şarampole takla attı: Anne ile kızı ölümden döndü

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole takla atıp ters döndü. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü kadın ve küçük kızı ölümden döndü.

Otomobil şarampole takla attı: Anne ile kızı ölümden döndü

Kaza, Aksaray-Nevşehir karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden Selcan U. (33) idaresindeki 34 AP 0863 plakalı Hyundai marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

ANNE KIZ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Ters dönen araç hurdaya dönerken, sürücü ve yanında bulunan 9 yaşındaki A.Ü. isimli kızı yaralandı. Anne ve kızının ölümden döndüğü kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı kadın ve kızına ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İlk müdahalelerinin ardından anne ve kızı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

22 Ağustos 2025
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
