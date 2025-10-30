HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman'ın Ermenek ilçesinde şarampole uçan otomobildeki Mehmet İnce (21) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt Beldesi yolunda meydana geldi. S.G.'nin (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri yıkıp, şarampole uçtu. Kazada sürücü S.G. ve yanındaki arkadaşları S.T. (21), S.E. (21) ve Mehmet İnce yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet İnce, yaşamını yitirdi. S.T.'nin hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 1Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı 2

Kaynak: DHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında 4 kişi için yeni kararİBB'ye 'yolsuzluk' soruşturmasında 4 kişi için yeni karar
Ali Babacan ile Mehmet Şimşek bir araya geldi! Görüşmenin detayları ortaya çıktıAli Babacan ile Mehmet Şimşek bir araya geldi! Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.