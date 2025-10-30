Otomobil, şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt Beldesi yolunda meydana geldi. S.G.'nin (21) kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri yıkıp, şarampole uçtu. Kazada sürücü S.G. ve yanındaki arkadaşları S.T. (21), S.E. (21) ve Mehmet İnce yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet İnce, yaşamını yitirdi. S.T.'nin hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA