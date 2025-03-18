HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.03.2025 08:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Sinan Gezici idaresindeki otomobil, Adıyaman - Çelikhan Karayolu 10. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Sinan Gezer ile otomobilde bulunan Yusuf Murat ve Vedat Bulkaç yaralandı.

6ffd7866-ebb2-42a3-9c13-f66a836c1047

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerinin müdahaleleri sonucunda yaralılar bulundukları araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan yaralılardan sürücü Sinan Gezici Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken Yusuf Murat ile Vedat Bulkaç, sağlık ekiplerinin hastanede tedavi olmaları konusundaki yoğun ısrarlarına rağmen hastaneye gitmeyi reddederek olay yerinden ayrılmadı.

a0d8aa1c-ac3f-4a72-8545-5cba3763a1d5

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon
Trafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır olduTrafiği tehlikeye attı üstüne bir de sosyal medyadan paylaştı! Faturası ağır oldu
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu: En az 232 ölü

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Isparta'da eğitim gören Somalili askerler arasında kavga

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

Erdoğan'ın elini öpüp harçlık almıştı! Sarıbaş'a AK Parti'de yeni görev

Sultan Vahdettin'in torununun evinde milyonluk soygun!

Sultan Vahdettin'in torununun evinde milyonluk soygun!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.