Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü

Adana’da kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü, araç sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi’nde meydana geldi. Mustafa T. (44) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa T., kanal içerisindeki araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa T.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

