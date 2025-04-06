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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir otomobil sulama kanalına uçarken, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kaza, Arslanlı Mahallesi Mergen Çayı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon haimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak sulama kanalına uçtu. Yaşanan kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan M.K. merdiven yardımı ile kanaldan kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın kaza
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