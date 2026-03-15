Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Aksaray’da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden V. D. (58) yönetimindeki tıra aynı istikamete seyreden E.U. (18) idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan E.U., H.U. (17), S.U. (15) ve Hüseyin U.’yu (16) sıkıştıkları yerden kurtardı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Tır sürücüsü V.D., "Arabayı kaydırmış, benim arabaya yan vurdu, kaydırarak geldi" dedi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Kontrolden çıkan ticari taksi orta refüje devrildiKontrolden çıkan ticari taksi orta refüje devrildi
Şanlıurfa kırsalında sel hayatı felç ettiŞanlıurfa kırsalında sel hayatı felç etti

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

CANLI |İran bir kez daha vurdu: İsrail'de sirenler çalıyor

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Husiler İran'ın yanında savaşa katılacaklarını duyurdu

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

Arda Güler yüzyılın golünü attı! Orta sahanın bile gerisinden rakip kaleye roket yolladı

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

İntihardan 1 saat önce Yeraltı dizisinin oyuncusu evine gelmiş

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

A101'e Philips akıllı televizyon geliyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

