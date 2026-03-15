Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Nevşehir istikametine seyreden V. D. (58) yönetimindeki tıra aynı istikamete seyreden E.U. (18) idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil şarampole düştü. Kazada 4 kişi araç içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler araç içerisinde sıkışan E.U., H.U. (17), S.U. (15) ve Hüseyin U.’yu (16) sıkıştıkları yerden kurtardı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin U., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Tır sürücüsü V.D., "Arabayı kaydırmış, benim arabaya yan vurdu, kaydırarak geldi" dedi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri inceleme yaparken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

