Rozetini Özgür Özel taktı! Arif Kocabıyık CHP'ye katıldı

Yaptığı sokak röportajları ile tanınana Arif Kocabıyık CHP'ye katıldı. Kocabıyık'a rozetini Özgür Özel taktı.

Rozetini Özgür Özel taktı! Arif Kocabıyık CHP'ye katıldı
Melih Kadir Yılmaz

Sosyal medyada yayın yapan İlave TV adlı kanalın sahibi olan Arif Kocabıyık, CHP'ye katıldı. Daha önce İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Kocabıyık'a rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

KOCABIYIK AÇIKLAMA YAPTI

Kocabıyık konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi:

"Sokağın sesini kısmaya çalışanlara inat, mikrofonu halka uzattık. Korkunun kol gezdiği zamanlarda geri adım atmadık, susturulmak istendiğimiz yerde daha gür konuştuk.

Rozetini Özgür Özel taktı! Arif Kocabıyık CHP ye katıldı 1

Sadece soru sormadım; halkın nabzını tuttum, derdini görünür kıldım. Amacımız; halkın sesi olmak, vatandaşın derdini dillendirmek ve o dertlere çözüm aramaktır.

"AYNI MÜCADELEYİ DAHA GÜÇLÜ BİR ZEMİNDE SÜRDÜRMEK İÇİN BURADAYIM"

Bugün aynı mücadeleyi daha güçlü bir zeminde sürdürmek için buradayım. Rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum.Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün “milletin efendisi halktır” anlayışıyla, halkın içinden doğmuş bir mücadelenin eseridir. Dün sokakta nasıl konuştuysam, bugün de aynı cesaretle konuşacağım. Mikrofon yine halkta olacak. Ve o ses, artık daha güçlü duyulacak"

