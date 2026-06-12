HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

CHP'den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..."

Tutuklu bulunan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP MYK'da alınan karar doğrultusunda ihracı istendi. Bu gelişme sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Özcan aldığı kararı duyurdu.

CHP'den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..."
Recep Demircan

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sı, çarşamba günü 9 CHP'li milletvekilinin üyeliğini askıya almış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

CHP den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..." 1

2 İSME DAHA İHRAÇ

CHP MYK bugün yeniden toplandı. Daha önce ihracı istenen 9 isme yenileri eklendi. Bu isimler görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer oldu.

TANJU ÖZCAN ALDIĞI KARARI DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan aldığı kararı duyurdu. İşte o açıklama:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."

CHP den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..." 2

CHP den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..." 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu’nun avukatından Gürlek iddialarına yalanlamaKılıçdaroğlu’nun avukatından Gürlek iddialarına yalanlama
Kilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladıKilis'te 17 yıl önce işlenen cinayetin davası yeniden başladı

Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Savcı yol kesti, aracından indi, minibüs şoförüne saldırdı!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Silivri Belediyesi'ne operasyon!

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Kazalı lüks aracını ilana koydu

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme: 10 ünlü isim hakkında tutuklama talebi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

Şenpiliç, Banvit, Keskinoğlu, Gedik, Lezita'ya kayyum! CEO'lara gözaltı... İşte isim listesi

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

İslam Memiş'ten altın yatırımcısına "toplayın" çağrısı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.