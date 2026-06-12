CHP'den ihracı istenmişti! Tanju Özcan aldığı kararı duyurdu: "Siyasi cunta işgali bitinceye kadar..."

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan CHP MYK'sı, çarşamba günü 9 CHP'li milletvekilinin üyeliğini askıya almış ve kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk etmişti.

2 İSME DAHA İHRAÇ

CHP MYK bugün yeniden toplandı. Daha önce ihracı istenen 9 isme yenileri eklendi. Bu isimler görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Mersin Mezitli Belediye Başkanı Serkan Tuncer oldu.

TANJU ÖZCAN ALDIĞI KARARI DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Özcan aldığı kararı duyurdu. İşte o açıklama:

"İşbirlikçi kayyum ve çetesi beni YDK'ya sevk etmiş. Ben, atanmış kayyumun sözde YDK'sına savunma vermem. Gelinen noktada, siyasi cunta işgali bitinceye kadar CHP üyeliğinden istifa ediyorum."