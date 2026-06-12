Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıttıkları, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlandığını söyleyerek para talep ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde 4 ayrı olayda toplam 310 bin lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

YARDIM VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Samsun merkezli olarak Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca bir şüphelinin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Polisteki sorgulanması tamamlanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh ceza mahkemesine ifade veren Ü.Ö., T.A. ve Ö.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.İ.D., L.T. ve İ.A., adli kontör şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır