Otomobil tıra ok gibi saplandı: 2 yaralı

Kaza, D-655 kara yolu Zonguldak-Düzce bağlantı yolunun Boğaziçi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hasar görürken, araç içerisindeki sürücü E.T. ve yolcu E.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Düzce’de çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır