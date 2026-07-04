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Otomobil, TIR'ın altına girdi, baba ve oğlu öldü

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde TIR'a arkadan çarpıp dorsenin altında giren otomobilin sürücüsü Emin Torgay (24) ile babası Musa Torgay (53) hayatını kaybetti.Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Otomobil, TIR'ın altına girdi, baba ve oğlu öldü

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Körfez ilçesi geçişi Hacıosman Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Emin Torgay’ın kullandığı otomobil, aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Otomobil dorsenin altına girerken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tavanı açılan otomobilde sıkışan Emin Torgay ile yanında bulunan babası Musa Torgay'ı çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tekstil işiyle uğraştıkları öğrenilen Musa Torgay ve oğlu Emin Torgay’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Dilovası ilçesinde toprağa verilecek. (DHA)

Otomobil, TIR ın altına girdi, baba ve oğlu öldü 1Otomobil, TIR ın altına girdi, baba ve oğlu öldü 2

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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