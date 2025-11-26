HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobil uçuruma yuvarlandı, kaza gün ağarınca ortaya çıktı: 1 ağır yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza gün ağarınca fark edilirken, ağır yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Otomobil uçuruma yuvarlandı, kaza gün ağarınca ortaya çıktı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Camiyanı Mahallesi'nde gece yarısı eve gitmek üzere 29 AAZ 415 plakalı otomobiliyle yola çıkan Mürsel Y. (28), henüz bilinmeyen bir nedenle aracının kontrolünü kaybetti. Yoldan çıkarak 150 metrelik uçurumdan yuvarlanan aracı sabah saatlerinde vatandaşlar fark ederken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı sürücü Mürsel Y, Kürtün Devlet Hastanesine ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edildi.

Otomobil uçuruma yuvarlandı, kaza gün ağarınca ortaya çıktı: 1 ağır yaralı 1

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Vücudunda ve kafatasında kırıklar ve iç kanaması olduğu belirlenen Mürsel Y, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Barışmak için buluştuğu husumetlisini öldürmüşBarışmak için buluştuğu husumetlisini öldürmüş
Seçim sonucunu beklemediler! O ülkede asker yönetime el koyduSeçim sonucunu beklemediler! O ülkede asker yönetime el koydu

Anahtar Kelimeler:
Gümüşhane kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

ABD-Venezuela gerilimi tavan yaptı! Maduro kılıcı çekti

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Üniversitede konser verdi! Şehir karıştı! 'Soruşturma başlatıldı'

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Turizm amaçlı konutlar için yeni adım: Artık yapamayacaklar

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

Dev bankadan asgari ücret tahmini! Milyonlar nefesini tuttu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.