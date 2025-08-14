Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı!

Kaza, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi. M.Ç. (22) kontrolündeki FIAT marka hafif ticari araç, Kadir Pınarbaşı (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Çarpışmanın ardından araç sürücüsünün kaçmaya çalıştığı öne sürülürken, mahalle sakinleri hafif ticari aracı taşladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı’nın olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE, MOTOSİKLETTE İSE APARAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı aramalarda hafif ticari aracın içerisinde 2 gram bonzai maddesi, motosiklette ise uyuşturucu kullanıma aparatı bulundu. Her iki sürücünün de daha önce farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

(İHA)