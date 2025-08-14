HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı!

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın ardından mahalle sakinleri, hafif ticari aracı taş yağmuruna tuttu. Araçtan bonzai, motosikletten ise uyuşturucu aparatı çıktı. İki sürücünün de suç kaydı olduğu belirlendi.

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı!
Çiğdem Sevinç

Kaza, Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi’nde meydana geldi. M.Ç. (22) kontrolündeki FIAT marka hafif ticari araç, Kadir Pınarbaşı (30) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 1

OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Çarpışmanın ardından araç sürücüsünün kaçmaya çalıştığı öne sürülürken, mahalle sakinleri hafif ticari aracı taşladı. Olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Kadir Pınarbaşı’nın olay yerinde hayatını yitirdiğini belirledi.

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 2

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 3

OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU MADDE, MOTOSİKLETTE İSE APARAT ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan, polis ekiplerinin yaptığı aramalarda hafif ticari aracın içerisinde 2 gram bonzai maddesi, motosiklette ise uyuşturucu kullanıma aparatı bulundu. Her iki sürücünün de daha önce farklı suçlardan kayıtlarının olduğu tespit edildi.

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 4

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 5

Otomobil ve motosiklet birbirine girdi... Birinde uyuşturucu diğerinde kullanma aparatı çıktı! 6

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı hakkında yeni gelişme!15 Temmuz şehidi Fatih Satır'ın mezarını tahrip eden zanlı hakkında yeni gelişme!
'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...'Alkışlamanızı bekliyorum' dedi ama...

Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu motosiklet kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Kazanın 10. günü: Marmara denizinin diğer ucundan çıktı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu'nun şirket hisseleri ivme kazandı!

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Özlem Çerçioğlu, CHP'den istifa eder etmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'ndan ilk sözler

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

Bikinili pozdan sonra filtreli yatak pozu gündem oldu

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

AK Parti'nin 'doğum gününe' damga vurdular

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.