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Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde otomobil ile motosikletin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi Kartopu Caddesi üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.C.U. idaresindeki motosiklet ile A.H. kontrolündeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan sürücü Y.C.U. ile motosiklette artçı olarak bulunan M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan, motosiklet sürücüsünün yakını olduğu anlaşılan bir şahsın polisle tartışması sonrasında ekip otosuna bindirildiği görüldü.

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 1

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 2

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 3

Otomobil ve motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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