Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde meydan gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Şehit Selim Vural Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikleti kullanan Sezgin E. (23), önünde ilerleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Malkara Devlet Hastanesi’nde yapılan Sezgin E., daha sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

