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Otomobile asit döktü, hiç olmamış gibi yoluna devam etti

26.03.2025 16:22
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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobile asit döken kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, jandarma ekiplerince yakalanan şüpheli ile azmettirici çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Otomobile asit döktü, hiç olmamış gibi yoluna devam etti

Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.A. isimli kişinin 07 AKY 99 plakalı Volkswagen marka otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Otomobil sahibi C.A. durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin yaptığı geniş çaplı araştırmasında otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettiren kişinin ise K.Ö. olduğu tespit edilip yakalandı. Otomobile zarar veren ve azmettiren kişiler ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayrıca gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin ise görüntüleri iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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