Otomobilin altında kaldı! Konya'da korku dolu anlar

Kaza, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki otomobil yol kenarındaki yaya M.K. (77) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşerken bacağı otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların tarafından otomobil geriye doğru ittirilerek M.K. kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ise M.K. ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı ise bir marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; otomobilin yaya çarpması ve çevredeki vatandaşlar tarafından otomobilin ittirilmesi yer alıyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır