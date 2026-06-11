HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı

Hatay’da otomobilin bagaj kısmında zulalanmış lüks markaya 80 adet ait tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı

Hatay’da otomobilin bagaj kısmında zulalanmış lüks markaya 80 adet ait tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Haziran günü Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı civarında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında özel bölmede zulalanmış 80 adet tabancaya ait lüks marka ibareli namlusu bulunan sürgü takımı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 1 suç kaydı bulunan S.C, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı 1
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bitlis’in doğal güzellikleri turizmde öne çıkıyorBitlis’in doğal güzellikleri turizmde öne çıkıyor
Ahlat’ta ’Sonsuz Güzel’ isimli sinema filminin çekimlerine başlandıAhlat’ta ’Sonsuz Güzel’ isimli sinema filminin çekimlerine başlandı

Anahtar Kelimeler:
Hatay emniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Trump itiraf etti: "Gizli görev yürüttük"

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Amara Diouf, Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.