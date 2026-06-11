Otomobilin bagajındaki zuladan onlarca silah parçası çıktı

Hatay’da otomobilin bagaj kısmında zulalanmış lüks markaya 80 adet ait tabanca sürgü takımı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9 Haziran günü Reyhanlı ilçesi Tayfur Sökmen Stadı civarında yürütülen çalışmalarda şüphe üzerine bir araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagaj kısmında özel bölmede zulalanmış 80 adet tabancaya ait lüks marka ibareli namlusu bulunan sürgü takımı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve 1 suç kaydı bulunan S.C, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Kaynak: İHA