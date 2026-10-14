Otomobilin çarptığı 2 yaşındaki Melis, son yolculuğuna uğurlandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 2 yaşındaki Melis Çalım, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 6 gün sonra ikinci yaş gününü kutlayacak olan minik Melis’in ölümü, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi Büyükdere Sokak’ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Melis Çalım, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Minik Melis’in cenazesi, bugün ikindi vakti Çamaşırlık Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından kırsal Akıncılar Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.

2’İNCİ YAŞ GÜNÜNE 6 GÜN KALMIŞTI

Acı olay, İnegöl’de büyük üzüntüye neden oldu. 19 Ekim’de ikinci yaş gününü kutlamaya hazırlanan Melis’in hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Samet K.’ye (40) sevk edildiği adli makamlarca ev hapsi cezası verildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır