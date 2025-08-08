HABER

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli küçük çocuk ağır yaralandı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Albayrak caddesi ile Pınar sokağın kesiştiği kavşakta, seyir halinde olan sürücü Mustafa Rıdvan Ş. (21) yönetimindeki otomobil, bisikletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen Cihan K.'ya (6) çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK AĞIR YARALANDI

Kaza sonucu ağır yaralanan küçük çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa bisiklet kaza çocuk
