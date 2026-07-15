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Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kırşehir'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakip Hasanlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Kaza, Kırşehir-Mucur istikametinde, Tekkent ile TOKİ yolu arasında bulunan yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Y.Ö.'ye seyir halindeki otomobil çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi ikindi namazını müteakip Hasanlar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir trafik kazaları
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