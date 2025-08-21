Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.’nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.
(İHA)
