HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Çorlu Adliye karşısında yaya geçidinden geçerken arabanın çarptığı 12 yaşındaki elektrikli bisikletteki çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, gözyaşlarına hakim olamadı.

Otomobilin çarptığı elektrikli bisikletli çocuk yaralandı

Kaza, Zafer Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı üzeri adliye karşısında meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine seyreden E.B. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden geçiş yaptığı öne sürülen 12 yaşındaki B.Ç.’nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sonrası yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti'Babacan yargıç' Frank Caprio hayatını kaybetti
Tuzla'da pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 yaralıTuzla'da pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Çorlu kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Kerem Aktürkoğlu görseli olay yarattı! Benfica yap boz gibi oynadı

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Mahalle ayağa kalktı! Hastanede yaşam mücadelesi veriyor, saldırgan linç edildi

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

Kayalıklardan düştü denildi, cesedi babasının arabasında bulundu

'Savaş' çıkışı yapmıştı! Rusya'dan Batı'ya sert mesaj: 'Kabul etmeyeceğiz'

'Savaş' çıkışı yapmıştı! Rusya'dan Batı'ya sert mesaj: 'Kabul etmeyeceğiz'

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

CHP lideri Özgür Özel: "Hayatımda duyduğum en büyük yalan"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.