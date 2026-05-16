Otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandı; sürücü alkollü çıktı

Kaza, saat 13.30 sıralarında kent merkezindeki Ayhan Çevik Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan K.A. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan H.A.'ya çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan H.A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

2,68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.A.'ya alkol alıp almadığı sorguladı. Kontrolde sürücünün 2,68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

