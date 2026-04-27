Otomobilin çarptığı motor durağa daldı! Ölü ve yaralılar var

Kaza, 20 Nisan Pazartesi günü saat 22.30 sıralarında Şişhane Bedrettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yusuf A. yönetimindeki araç, caddede ilerlediği sırada aynı yönde seyreden Rıdvan Acar yönetimindeki motosiklete çarptı.

MOTOSİKLET DURAĞA DALDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürüklenerek otobüs durağında bekleyen yayaların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Betül Ü. ile durakta bekleyen Nazlı Eylül A. ve Arda Y. yaralandı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Rıdvan Acar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acar tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan Betül Ü. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne, Nazlı Eylül A. ile Arda Y. ise Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Diğer yandan gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yusuf A.’nın yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Yusuf A. 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır