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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adıyaman’da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Sümer Park yakınlarında Elif Beyza P. idaresindeki 34 FD 3215 plakalı otomobil, 27 BBL 484 plakalı minibüsten indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yeter Cebe’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Cebe için olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı 1

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman
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