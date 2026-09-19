HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar kamerada

Diyarbakır’da siren sesiyle araçların fermuar sistemi oluşturduğu yolda bir otomobil, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerledi. O anlar kameraya yansırken, görüntülerde bir süre sonra çakarlı olduğu ortaya çıkan otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın makam aracı olduğu öne sürüldü.

Otomobilin, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar kamerada

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan Bulvarı’nda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen yangın ihbarının ardından itfaiye ekipleri olay yerine gitmek üzere yola çıktı. İtfaiye aracının siren sesini duyan sürücüler fermuar sistemi oluşturdu.

Otomobilin, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar kamerada 1

Otomobilin, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar kamerada 2

Otomobilin, ihbara giden itfaiye aracının önünde ilerlediği anlar kamerada 3

GÖRÜNTÜLER DİYARBAKIR'DAN

Bu sırada bir otomobil, itfaiye aracının önünde ilerledi. İtfaiye ekibi, iki kez plakayı anons yapıp, sürücüden aracını kenara çekmesini istedi. Ancak sürücü yola devam ederken, kısa süre sonra tıkanan yolda otomobilden siren sesi duyuldu. Çakarlı olduğu görülen otomobil, siren çalıp bu araçlardan yol istedi.

İHBARA GİDEN İTFAİYE ARACININ ÖNÜNDE İLERLEDİ

Yaşananlar itfaiye personeli tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, çakarlı otomobilin DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya’nın makam aracı olduğu öne sürüldü.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bodrum’da gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliyeBodrum’da gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
Oto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandıOto galerici gencin ölümüyle ilgili ağabey ve kuzen tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır trafik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

İlk F-35 savaş uçaklarını teslim aldılar: "Yeni bir dönem başlıyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Emlak zenginini 'dana devirenle' öldürdüler: "Oğlu kolundan tutuyor, eski eşinin sevgilisi şırıngayla kalbine enjekte ediyor"

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Galatasaray'da ayrılık kararı! Devre arasında gönderiliyorlar

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda yeni gelişme! 3 isim için tutuklama talebi

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

IBAN'dan para gönderenler dikkat! Bu açıklamayı yazıyorsanız başınız ağrıyabilir

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

Tezmen ve Alkin'in görüntüleri tepki çekti: "Çok rahat çok profesyonel"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.