HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Otomobilin sağından geçmek isterken aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobilin sağ tarafa dönmesi nedeniyle kaza yaparak yaralandıKaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi.

Otomobilin sağından geçmek isterken aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin sağından geçmek isteyen motosiklet sürücüsü otomobilin sağ tarafa dönmesi nedeniyle kaza yaparak yaralandı
Kaza; Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Demokrasi Bulvarı istikametine seyir halindeki Tarık Ö.’nün kullandığı 01 ANK 441 plakalı motosiklet, aynı istikamette gitmekte olan Mustafa A.’nın kullandığı 10 PD 090 plakalı otomobilin sağından geçmek istedi. Bu sırada otomobilin 5053 sokağa dönmesi ile otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin sağından geçmek isterken aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarptı 1

Otomobilin sağından geçmek isterken aynı yöne dönmek isteyen otomobile çarptı 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Almanlar bu iddianın peşine düştüAlmanlar bu iddianın peşine düştü
Kasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtulduKasksız yolcu kafasını kaldırıma çarpmaktan kıl payı kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya ve Adıyaman: Sayı her geçen dakika arttı! 241 kişi hastaneye kaldırıldı

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

H5N5 virüsü dünyada ilk kez can aldı!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Okan Buruk düşünceli! Derbi öncesi şok üstüne şok!

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

Yönetmen Şahin Yiğit Evrim Akın'a ateş püskürdü! 'İlahi adalet'

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

O şehre hızlı tren geliyor! 2026 yılını işaret etti

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

2,5 milyon elektrik abonesini ilgilendiriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.