Otomobilin, ticari taksiye çarpma anı araç kamerasına yansıdı: 2 yaralı

Antalya’nın Aksu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil, ticari taksiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün Aksu ilçesine bağlı Kundu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B.’nin kullandığı ticari taksi ile A.A.’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü H.B.’nin ayakta tedavisi tamamlandı.
Kaza anı ise araç kamerası tarafından anbean kaydedilirken, karşı yönden gelen otomobilin kontrolü kaybedip şeridinden çıktığı ve ardından, taksiye çarptığı an görüntülerde yer aldı.
Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

