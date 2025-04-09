Otomobilin traktörle çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza, Sülün beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Ç., yönetimindeki 34 VS 9915 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü önünde seyreden T.Ö.’nün kullandığı 38 TD 295 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan araç ardından yol ortasındaki refüje girerek durabildi. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan H.Z.Ç. (10), S.S.Ç. (17) ve F.Ç., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır